Türkiye’nin hayalet uçağı ANKA-3! Beton delici Tolun mühimmatı

Türkiye'nin hayalet uçağı ANKA-3 için TUSAŞ'ta testler hız kesmeden devam ediyor. ASELSAN'ın yerli mühimmatı tolun ise yine yerli platformlardan atılarak etkinliğine ortaya koyuyor. Peki bu iki sistem bir araya gelince savunma sanayii anlamında nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi. İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN