Gökyüzündeki görkemli yırtıcı: Kartallar

Dünyada altmışa yakın kartal türü bulunuyor ve her biri kendine özgü üstün özellikler taşıyor. Altın kartal, şah kartalı ve usta bir balıkçı olan kel kartal en çok bilinenler. Görme yetenekleri son derece gelişmiş olan kartallar, mermi gibi hızları, insan elinin on katı güce sahip pençeleri ve insana göre dört ila sekiz kat daha güçlü görme yetenekleri ile kendinden büyük avların üstesinden gelebiliyorlar. İşte A Haber Editörü Bahadır Kerimoğlu'nun hazırladığı "Gökyüzünün Görkemli Kuşları Kartallar" dosyası...

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