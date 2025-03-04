Devlet Bahçeli’den kritik hamleler! İşte Bahçeli-Demirtaş görüşmesinin perde arkası

1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında DEM Parti eş genel başkanları ile tokalaşan MHP lideri Devlet Bahçeli o tarihten bu yana DEM Parti ile sıcak temaslarını sürdürdü. Peki Bahçeli şu anada kadar kiminle ne görüştü ve karşılıklı hangi mesajlar verildi? İşte MHP liderinin ''Terörsüz Türkiye'' için attığı kritik adımlar...

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