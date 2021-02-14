PKK Gara’da 13 sivili nasıl katletti? Abdullah Ağar A Haber'de anlattı: Eli kanlı katiller sürüsünü besleyen devletler...
Son dakika haberi... Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildiğini ifade edildi. Açıklamada terör örgütü PKK'nın rehin aldığı 13 sivil vatandaşımızı şehit ettiği de belirtildi. Terör örgütü 2015 yılında kaçırdığı 13 sivili mağarada şehit etti. PKK Gara'da 13 sivili nasıl katletti? Gara'ya yapılan Pençe Kartal-2 operasyonunun önemi ne? Terör ve gücenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Eli kanlı katiller sürüsünü besleyen devletler, umarım doğru bir ders çıkarır!" ifadelerini kullandı.
Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildiğini ifade edildi. Açıklamada terör örgütü PKK'nın rehin aldığı 13 sivil vatandaşımızı şehit ettiği de belirtildi. Terör örgütü 2015 yılında kaçırdığı 13 sivili mağarada şehit etti. PKK Gara'da 13 sivili nasıl katletti? Gara'ya yapılan Pençe Kartal-2 operasyonunun önemi ne? Terör ve gücenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Eli kanlı katiller sürüsünü besleyen devletler, umarım doğru bir ders çıkarır!" ifadelerini kullandı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
BUNLAR İNSAN DÜŞMANI
Bunlar insanlık düşmanı, insan düşmanı, masumiyet hakkaniyet adalet can düşmanı. ABD gibi bir takım ülkeler bunları demokrasi kahramanı özgürlük savaşçısı gibi pazarlıyorlar ama kendi menfaatlerine hizmet ettikleri için bunlara böyle bir takım hak etmedikleri kılıfları giydiriyorlar.
SİVİLLERİ NASIL KATLETTİLER?
Biçare eli kolu bağlı orada bir köşede bekliyor. Bunların Mehmetçik tarafından sağ ele geçirilme olasılığı ortaya çıktığı andan itibaren artık zaman aralığını bilmiyoruz ama 10-15 saniyede hepsinin kafasına kurşunu sıkıyor ve hepsini katlediyor. Sadece onları katletmiyor onlarla beraber bir geleceği bir umudu yaşamları katlediyor.
ÖRGÜTÜ BESLEYEN ELİ KANLI KATİLLER SÜRÜSÜ
Bu açıdan bakıldığı zaman ümit ederim adres doğru yere gider. Ümit ederim bu denklemden ders çıkartması gereken bu örgütü besleyen bu eli kanlı katiller sürüsünü besleyen devletlerin bundan ümit ederim doğru bir ders çıkartmaları söz konusu olur. Yoksa gerçekten de sadece Türkiye'de değil bütün coğrafyanın ve insanlığın başına bela oldular.
ABD ISRARCI OLURSA...
ABD ısrarcı olabilir ama ısrarcı olursa bir şekilde Türkiye ile arasındaki sorunlar derinleşir. Türkiye üzerinden Türkiye ile iş birliği üzerinden elde edebileceği avantajları insiyatifleri kazanımları YPG/PKK ile iş birliği yapmış olduğu için kaybeder.
PKK SİVİLLERİ KATLETTİ
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Gökçe, PKK'nın katlettiği sivillerle ilgili, "PKK / PYD o bölgede kaçırdığı vatandaşları bir koz olarak kullanmak istemiştir. Onları vahşice katletmiştir. Bunun arkasında PKK ve PYD'yi kim kullanıyorsa, kim malzeme veriyorsa ve onları kim organize ediyorsa bunun arkasında onlar vardır. Bunu açık ve net bir şekilde söylemek mümkündür. Bugün yüzlerce binlerce TIR silah ve malzemeyi PKK'ya veren güçler bunu planlayan güçler PKK'ya güç veren kesimler bunun sorumlusudur diyebiliriz.
BATI'DAN ZERRE SES YOK!
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: Normal şartlarda katledilen vatandaşlarla ilgili dünya gündeminin ayağa kalkması lazım! Batı'dan zerre ses yok!
TÜRKİYE DOSTA DÜŞMANA GÖSTERMİŞTİR
Askeri stratejist Prof. Dr. Esat Arslan: 30 bin kişilik bir güçten bahsediyoruz. Bunlar tamamıyla ABD'den gelecek olan desteklere bel bağlamış durumdalar. Türkiye bu işi yapabileceğini dosta düşmana göstermiştir.
Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu: TSK tam merkezde bulunan, stratejik öneme sahip, arazi şartları zor olan Gara'da önemli bir harekat yaptı.