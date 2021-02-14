PKK SİVİLLERİ KATLETTİ

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Gökçe, PKK'nın katlettiği sivillerle ilgili, "PKK / PYD o bölgede kaçırdığı vatandaşları bir koz olarak kullanmak istemiştir. Onları vahşice katletmiştir. Bunun arkasında PKK ve PYD'yi kim kullanıyorsa, kim malzeme veriyorsa ve onları kim organize ediyorsa bunun arkasında onlar vardır. Bunu açık ve net bir şekilde söylemek mümkündür. Bugün yüzlerce binlerce TIR silah ve malzemeyi PKK'ya veren güçler bunu planlayan güçler PKK'ya güç veren kesimler bunun sorumlusudur diyebiliriz.