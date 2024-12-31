Erdoğan’ın bir yıllık diplomasi trafiği

2024 yılı dünya için oldukça hareketliydi. Savaşlar çıktı, ülkeler karşı karşıya geldi, hükümetler devrildi, ateşkes masaları kuruldu, krizler yaşandı, kaosların eşiğinden dönüldü... Türkiye ise tek bir şey karşısında sessiz kalmadı. Nerede bir insani dram yaşansa, nerede bir masumun canı yansa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hep telefonun ucundaydı. Yıl boyunca sekiz uluslararası zirveye katılan Erdoğan, 79 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bunlardan çoğu Gazze'deki soykırım içindi. İşte Erdoğan'ın bir yıllık diplomasisi...

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