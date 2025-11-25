Rus uzmanlar A Haber’e açıklamalarda bulundu: Türkiye krizlerin çözümünde merkez oldu

Rus uzmanlar ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna için sunduğu barış planını A Haber'e değerlendirdi. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'in sorularını yanıtlayan uzmanlar planı olumlu bir adım olarak değerlendirirken, tartışmalı maddelere de dikkati çekti. Türkiye'nin barış için attığı adımlardan da övgüyle söz etti.

ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna için bir barış planı sundu. Tartışmalı maddelerin bulunduğu plan müzakere aşamasında.

RUS UZMANLAR NE DİYOR?

A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Rus uzmanlara bu plana ilişkin görüşlerini sordu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"OLUMLU GÖRÜYORUZ"

Rus Diplomat Andrey Baklanov: Bu önerileri Trump'tan önceki eski önerilerle kıyasladığımızda daha olumlu görüyoruz. Zira bu önerilerde Rusya'nın çıkarlarının dikkate alındığı, Ukrayna barışı sağlanırken temel kriterlerin ne olması gerektiği genel hatlarla ifade edilmiş olması iyi.

Rus Büyükelçi Andrey Baklanov bazı maddeleri kabul edilemez olarak nitelendirdi.

"KABUL EDİLEMEZ MADDELER"

- Ama bu öneriler içinde bazı maddeler de var ki bu maddelerin tartışılması bile çok garip. Rus varlıklarının nasıl paylaşılacağına yönelik de talimatları yer alıyor. Halbuki bu paraların tamamının sahibine yani Rusya Federasyonu'na devredilmesi lazım. Bu tartışma konusu bile olamaz. Trump'ın hafife aldığı ve üzerinde kan dökülmekte olan toprakların teslimi gibi bizim için kabul edilemez maddeler olduğunu da söylememiz gerekiyor. Ayrıca sorunun temel çıkış nedenlerine de çözüm getirilmiyor.

Rus askeri uzman Konstantin Sivkov'a göreyse plan yalnızca ABD'nin faydasına.

"PUTİN'İ DEVİRMEYİ RUSYA'YI PARÇALAMAYI HEDEFLİYOR"

- Bu teklifler tam olarak ne Rusya'nın, ne Ukrayna'nın ve ne de Avrupa Birliği'nin işine geliyor. Avrupa Birliği'nin ise Ukrayna'da savaşın sonlanmasını istemediğini görüyoruz. Çünkü onlar bu savaş vasıtasıyla ya da Rusya içinde silahlı çatışmalar çıkararak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i devirmeyi, Rusya'yı bölüp parçalamayı hedefliyor. Doğal olarak bu şartlarda Ukrayna'da barışın sağlanması Avrupa Birliği yöneticileri ve Zelenskiy açısından kabul edilemezdir.

Sivkov, Türkiye'nin barış için attığı adımlardan da övgüyle söz etti.

"TÜRKİYE'NİN ROLÜ DAHA DA ARTACAK"

- Türkiye'nin oynadığı rol de oldukça kayda değerdir. Türkiye'nin daha önce de Ukrayna sorununa çözüm amacıyla çok önemli diplomatik girişimleri olduğunu dikkate aldığımızda ve Filistin sorununun çözümü konusundaki çalışmalarına baktığımızda kesinlikle Ukrayna meselesinin çözümünde bundan sonra Türkiye'nin rolünün daha da artacağını söyleyebiliriz.

Rus siyaset uzmanı Karene Gevorkyan göre ise Ukrayna'da barış uluslararası bir kurul tarafından sağlanmalı.

"BİRÇOK GARANTÖRÜ OLMALI"

- Trump yönetiminde ABD kendisini bu anlaşmanın hem garantörü ve hem de hakemi olarak görüyor. Ancak taraflar uzlaşırsa bu anlaşmanın bir çok garantörü olmalı. Bu garantörlüğün ABD'nin liderliğinde olması da şart değil. Uluslararası kontrol mekanizması oluşması için ABD'nin Ukrayna'ya desteğini durdurması lazım.

Bir NATO üyesi olarak Türkiye'nin tarafsız olarak barışa katkı sunduğunun da altını çizdi.

"TÜRKİYE KRİZLERİN ÇÖZÜMÜNDE MERKEZ OLDU"

- Türkiye'nin çatışmaların sona ermesi için verdiği çabalar takdire şayan. Her ne kadar bir NATO ülkesi olan Türkiye her açıdan Batıya bağlı olsa da Rusya ile komşuluk ilişkilerine de önem veriyor. Türkiye zaten uluslararası krizlerin çözümü için bir diplomasi merkezi haline geldi. Başkan Erdoğan'ın güçlü kişiliği ve tecrübesi sayesinde kendisi bu alanda her şeyi mükemmel yapıyor ve diğer ülke liderleriyle de güzel ilişkiler kurmasını biliyor.