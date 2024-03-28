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Turgut Altınok’un Ankara için projeleri neler?

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Giriş: 28.03.2024 00:12
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 26 Mart 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Ankara anketlerinde son durum ne? Turgut Altınok Yavaş’ın bu kadar mal alacak parayı nerde bulduğunu açıkladı! Turgut Altınok’un Ankara için projeleri neler? İstanbul adayları ne vadediyor? Deprem: İstanbul’u nasıl bir risk bekliyor? İstanbullu depreme nasıl hazırlanacak? İmamoğlu mal beyanında neden 3 villayı belirtmedi? İstanbul’da yarışı kim önde götürüyor? Vaat tartışmaları sandığa nasıl yansıyacak? 31 Mart’ta CHP kazanırsa Esenyurt’u DEM Parti mi yönetecek? Yerelde ittifak parti tabanlarında nasıl karşılık buldu?” sorularına yanıt arandı.
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