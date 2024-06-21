21 Haziran 2024, Cuma
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Hizbullah artık gemileri yaktı mı?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 20 Haziran 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Güney Kıbrıs’ta savaş mı? Hizbullah Güney Kıbrıs’ı vuracak mı? Hizbullah artık gemileri yaktı mı? Gizli nükleer silahlar nerede? Putin’in savaş öncesi son ziyaretleri mi? 3. Dünya Savaşı eşiğinde mi içinde miyiz? FETÖ’nün mektup oyunun perde arkasında ne var?” sorularına yanıt arandı.