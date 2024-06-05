05 Haziran 2024, Çarşamba
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FETÖ darbeden önce ne dedi?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 4 Haziran 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda; “FETÖ elebaşı öldü mü, kaçırıldı mı? İddialar bitmiyor FETÖ’de neler oluyor? Tel Aviv’de neler oluyor? İsraillilerin tepkisi neyi değiştirdi? Biden Netanyahusuz İsrail mi istiyor? İsrail’in gözü Türkiye topraklarında mı? İsrail nerelere saldırmaya hazırlanıyor? İsrail’in gözü Türkiye topraklarında mı? İsrail’in işgal haritası ne anlatıyor? ABD Dedeağaç’ı neden silah deposu yaptı?” sorularına yanıt arandı.