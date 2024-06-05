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FETÖ darbeden önce ne dedi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2024 00:34
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 4 Haziran 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda; “FETÖ elebaşı öldü mü, kaçırıldı mı? İddialar bitmiyor FETÖ’de neler oluyor? Tel Aviv’de neler oluyor? İsraillilerin tepkisi neyi değiştirdi? Biden Netanyahusuz İsrail mi istiyor? İsrail’in gözü Türkiye topraklarında mı? İsrail nerelere saldırmaya hazırlanıyor? İsrail’in gözü Türkiye topraklarında mı? İsrail’in işgal haritası ne anlatıyor? ABD Dedeağaç’ı neden silah deposu yaptı?” sorularına yanıt arandı.
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FETÖ darbeden önce ne dedi?
FETÖ darbeden önce ne dedi?
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