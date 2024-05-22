Memleket Meselesi - İran'da 'taht oyunları' mı?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 21 Mayıs 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “İran şokta: Soru çok, gerçek ne? İran Reisi'yi kazaya 'kurban' mı verdi? Reisi bile bile ölüme mi uçuruldu? Helikopter kazası mı, kanlı darbe mi? Öldü mü, öldürüldü mü-kaza mı sabotaj mı? Düşme nedeni sis duvarı mı? Derin vadiler... Sarp kayalıklar Sis..., Reisi'ye helikoptere kim gidelim dedi? İran neyi biliyor, neyi gizliyor? İran sonsuza kadar susacak mı? O helikopter 51 yılda 430 kaza yaptı, İran'da "taht oyunları" mı? İran'ın en büyük düşmanı 'derin İran' mı? İran'da kim, kiminle hesaplaşıyor? İran'da 'güç' kimin elinde? İran 'derin devleti' kimi istiyor? Hamaney oğlunu saltanata mı hazırlıyor? Türkiye nasıl kilit rol oynadı? Akıncı TİHA'nın yerli gözü: ASELFLR-500, Dünya enkazı o "göz"le aradı: ASELFLR-500, ASELSAN kamerasının özellikleri neler? Kazada 'olağan şüpheliler' kim? İran'da hangi istihbarat örgütleri hakim? Reisi'nin ölümü istihbarat zaafı mı? İran istihbaratı uyuyor mu? Reisi'nin ölümündeki 'sis' perdesi, Reisi'nin ölmesi kime yarar? İran'ın "muhbir"i kim? Helikopter kazasında ABD-İsrail eli mi?” sorularına yanıt arandı.