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Rus ruleti mi başladı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.06.2024 01:35
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 18 Haziran 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda; Kabine çöktü, sıra Netanyahu’da mı? Netanyahu’nun gözü Anadolu’da mı? İsrail’de büyük çöküşün başlangıcı mı başlıyor? Vucic’in işaret ettiği “felaket” ne? Vucic- Orban neden felekatin eşiği dedi? Avrupa’daki büyük savaşın ayak sesleri mi? Putin 24 yıl sonra neden Kuzey Kore’de? Rus ruleti mi başladı? Nükleer düğmeye “Kim” mi basacak?” sorularına yanıt arandı.
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