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3. Dünya Savaşı artık çok mu yakın?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2024 00:45
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 25 Haziran 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda; “Herkes neden savaş geliyor diyor? Dünya yeni bir savaş noktasında mı? 3. Dünya Savaşı artık çok mu yakın? Kim kime silahını doğrultacak? Gazze 3. Dünya savaşını tetikledi mi? Hizbullah “İsrail’in kalbi”ni mi vuracak? Yunanistan- Rum yönetiminin gizli planı ne? Ege’de ABD Fransa Yunanistan ortaklığı mı?” sorularına yanıt arandı.
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