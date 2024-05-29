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ABD- İsrail destekli “teröristan” planı mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2024 01:12
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 28 Mayıs 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “MGK’dan “yeni harekat” kararı mı? Suriye ve Irak’a eş zamanlı harekat” mı? Asıl plan “İsrail PKK”” devleti kurmak mı? Şam yönetimi PKK/PYD’ye karşı ne yapacak? ABD- İsrail destekli “teröristan” planı mı? Refah’ta şu an neler yaşanıyor? İsrail- Mısır savaşı an meselesi mi?” sorularına yanıt arandı.
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ABD- İsrail destekli “teröristan” planı mı?
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