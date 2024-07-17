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Hangi emekli, kaç TL alacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2024 01:28
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 16 Temmuz 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda; Hangi emekli, kaç TL alacak? Bu ay emekliler ne kadar alacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Zamlı maaşlarla ilgili merak edilenler, Trump-ajanlar-tetikçi üçgeninde yaşananlar, Trump'ı korumadılar mı, koruyamadılar mı? ABD siyasetine 'kurşun' ile dizayn mı? Tetikçi belli, tetiği çektiren kim? Gizli servis Trump 'vurulsun' mu istedi? Trump için 'derin ABD' mi düğmeye bastı? Trump ölseydi ne olurdu? Trump-Kennedy suikastının benzerliği mi? FBI-CIA suikast girişimin neresinde? ABD 'iç savaş'ın eşiğinden mi döndü? Suikast Trump'a, zararı Biden'a mı? ABD'de seçim öncesi büyük savaş mı çıkacak? Herkes neden 'savaş geliyor' diyor? Yeniden soğuk savaş dönemi mi? sorularına yanıt arandı.
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