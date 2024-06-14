14 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Siyasette kim, hangi oyunu kuruyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.06.2024 00:22
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 13 Haziran 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Siyasiye yumuşama”dan kim ne anlıyor? Erdoğan- Özel görüşmesinin perde arkasında ne var? Özel ne talep etti, Erdoğan ne dedi? Görüşme sonrası siyaseyye neler değişecek? Baş döndüren gelişmeler nasıl okunmalı? Siyasette kim, hangi oyunu kuruyor? Ankara kulislerinde neler konuşuluyor? AK Parti- MHP- CHP hattında ne oluyor? Bahçeli aslında ne demek istedi? Tel Aviv’de şu an ne oluyor? İsrail- Hizbullah savaşı resmen başladı mı? Hizbullah şu an nerelere saldırıyor? Hizbullah “Demir Kubbe”yi nasıl aşıyor? İsrail Lübna’ı ateşe mi vermek istiyor? Rusya Küba’dan nükleer füze mi atacak?” sorularına yanıt arandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Siyasette kim, hangi oyunu kuruyor?
Siyasette kim, hangi oyunu kuruyor?
Avrupa’da faşizmin yeniden doğuşu mu?
Avrupa'da faşizmin yeniden doğuşu mu?
FETÖ darbeden önce ne dedi?
FETÖ darbeden önce ne dedi?
ABD- İsrail destekli “teröristan” planı mı?
ABD- İsrail destekli “teröristan” planı mı?
İran’da ’taht oyunları’ mı?
İran'da 'taht oyunları' mı?
Ankara Emniyeti’nde neler oluyor?
Ankara Emniyeti’nde neler oluyor?
İsrail’in Refah’ı işgal planı ne?
İsrail’in Refah’ı işgal planı ne?
1 Mayıs’ta sokakları ateşe verme planı mı?
1 Mayıs’ta sokakları ateşe verme planı mı?
Köyler PKK işgalinden nasıl kurtulacak?
Köyler PKK işgalinden nasıl kurtulacak?
İsrail ne zaman ne şekilde saldıracak?
İsrail ne zaman ne şekilde saldıracak?
İran İsrail savaşı başlıyor mu?
İran İsrail savaşı başlıyor mu?
DEAŞ hangi stadyumlara saldırı planlıyor?
DEAŞ hangi stadyumlara saldırı planlıyor?
Daha Fazla Video Göster