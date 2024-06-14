A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 13 Haziran 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Siyasiye yumuşama”dan kim ne anlıyor? Erdoğan- Özel görüşmesinin perde arkasında ne var? Özel ne talep etti, Erdoğan ne dedi? Görüşme sonrası siyaseyye neler değişecek? Baş döndüren gelişmeler nasıl okunmalı? Siyasette kim, hangi oyunu kuruyor? Ankara kulislerinde neler konuşuluyor? AK Parti- MHP- CHP hattında ne oluyor? Bahçeli aslında ne demek istedi? Tel Aviv’de şu an ne oluyor? İsrail- Hizbullah savaşı resmen başladı mı? Hizbullah şu an nerelere saldırıyor? Hizbullah “Demir Kubbe”yi nasıl aşıyor? İsrail Lübna’ı ateşe mi vermek istiyor? Rusya Küba’dan nükleer füze mi atacak?” sorularına yanıt arandı.

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