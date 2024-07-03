03 Temmuz 2024, Çarşamba
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Erdoğan- Esad görüşmesine sabotaj mı?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 2 Temmuz 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, Kayseri ve Suriye’de kim ne kurguladı? Suriye’de kimler düğmeye bastı? Kaos planı neydi, nasıl boşa çıkarıldı? Suriye’de hangi gizli servisler devrede? Erdoğan- Esad görüşmesine sabotaj mı? Sokakları ateşe verme planı mı devrede? Provokasyona CIA MOSSAD destek mi verdi? ABD eliyşe PKK İsrail devleti planı mı? Erdoğan Esad Astana’da mı görüşecek? Kıyamet savaşının adresi neresi olacak?” sorularına yanıt arandı.