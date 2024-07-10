10 Temmuz 2024, Çarşamba
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Kök emekli maaşı 10 bin TL’yi geçer mi?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 9 Temmuz 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda; En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kök emekli maaşı 10 bin TL’yi geçer mi? Erdoğan ABD’de ne mesaj verecek? NATO’nun yeni “Rusya planı” ne olacak? Türkiye sınırında neyin provası yapılıyor? Suriye’ce hem diyalog hem operasyon mu?” sorularına yanıt arandı.