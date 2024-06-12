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Avrupa'da faşizmin yeniden doğuşu mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2024 01:21
Güncelleme:12.06.2024 01:35
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 11 Mayıs 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “CHP'de şuan neler konuşuluyor?, CHP'deki Erdoğan-Özel görüşmesinin kodları, Erdoğan-Özel görüşmesi: Neler konuşuldu? Avrupa'da faşizmin yeniden doğuşu mu?, Avrupa'da seçim: Kazanan-kaybeden kim?, Irkçılar kazandı: Savaşın habercisi mi? Avrupa "sağ" salim mi?, "Hitler-Mussolini Dönemi"ne dönüş mü? İddialar bitmiyor: FETÖ'de neler oluyor? FETÖ'nün ABD'deki faaliyetinin kodları, FETÖ içinde "istihbari güç" kimde?” sorularına yanıt arandı.
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