A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 23 Temmuz 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “İsrail- Yemen- Lübnan üçgeninde ne oluyor? Yaşananların tümü ABD’nin planı mı? Yemen İsrail’i nasıl vurdu? Türkiye sınırında neyin hazırlığı? ABD’nin YPG eliyle yeni işgal planı mı? Türkiye aslında kiminle mücadele ediyor? ABD- PKK bağı ne zaman, nasıl kesilir? Yunanistan’ı kim intihara zorluyor? Yunan Bakan neden kışkırtıyor? Ege savaş sahası mı yapılmak isteniyor? Adalar savaşı kimin planı?” sorularına yanıt arandı.

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