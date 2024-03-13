A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 12 Mart 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Yeni harekatın habercisi mi? Güvenli hat için eller tetikte mi? Seçimden sonra büyük harekat başlıyor mu? Milli silahlar dengeleri nasıl değiştirdi? Irak ve Suriye’nin kuzeyinde kapsamlı harekatın notları neler? Hangi silahlar ihraç ediliyor? Hangi yeni silahlar düşmanın kabusu olacak? Türkiye savaş konseptini nasıl değiştiriyor?” sorularına yanıt arandı.

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