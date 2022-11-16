Memleket Meselesi - Türkiye’ye yönelik terör saldırıları hangi merkezden yönetiliyor?

A Haber’de yayınlanan ve Merve Türkay’ın sunumuyla ekranlara gelen Memleket Meselesi’nde, “İstiklal'deki terör saldırısının kilit detayları neler? Bombacıyı ne ele verdi?, Bombacının profili ne anlatıyor?, PKK’nın kasım planı ne?, Türkiye’ye yönelik terör saldırıları hangi merkezden yönetiliyor?” sorularına yanıt arandı. İşte 15 Kasım 2022 tarihli programın tamamı…