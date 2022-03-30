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Memleket Meselesi - Türkiye garantör mü olacak?

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Giriş: 30.03.2022 01:31
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 30 Mart 2022 tarihli yayında Rusya-Ukrayna savaşıda yaşanan gelişmeler ele alındı. Programda Barış tohumu Dolmabahçe'de atıldı mı? Türkiye garantör mü olacak? Zelenskiy'nin müzakere açıklaması ne ifade ediyor?  Mayınlar için hangi adım atılacak? sorularına yanıt arandı. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...
Memleket Meselesi
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