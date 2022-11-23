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Memleket Meselesi - Suriye harekatı ne zaman başlayacak?

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Giriş: 23.11.2022 00:55
A Haber’de 22 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan Memleket Meselesi programında, “Suriye harekatı ne zaman başlayacak?, ABD’nin PKK planı değişti mi?,  5. Harekatın şifreleri neler?, Harekatın ilk hedefi Arap Pınarı mı?, Sınır hattında neler yaşanıyor?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.
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