23 Kasım 2022, Çarşamba
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Memleket Meselesi - Suriye harekatı ne zaman başlayacak?
A Haber’de 22 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan Memleket Meselesi programında, “Suriye harekatı ne zaman başlayacak?, ABD’nin PKK planı değişti mi?, 5. Harekatın şifreleri neler?, Harekatın ilk hedefi Arap Pınarı mı?, Sınır hattında neler yaşanıyor?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.