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Memleket Meselesi - Seçim 2024: Kılıçdaroğlu siyaseti bırakıyor mu?

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Giriş: 13.09.2023 01:41
Güncelleme:13.09.2023 01:46
A Haber’de 12 Eylül 2023 Çarşamba akşamı ekranlara gelen Memleket Meselesi programında, “Özgür Özel cuma “Adayım mı” diyecek? Kılıçdaroğlu’na “Özel” rakip mi? Kılıçdaroğlu-Akşener el sıkışır mı? İyi Parti neden CHP’yi eleştiriyor? Kılıçdaroğlu siyaseti bırakıyor mu?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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