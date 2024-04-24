MEMLEKET MESELESİ- Köyler PKK işgalinden nasıl kurtulacak?

A Haber’de 23 Nisan 2024 Salı günü yayınlanan Memleket Meselesi’nde; “Trilyon dolarlık "silah savaşı" nereye gidiyor? Hangi coğrafya nasıl kan denizi oldu? O iskelet parçaları Korhan Berzeg’e mi ait? Köyler PKK işgalinden nasıl kurtulacak? Büyük operasyon için eller tetikte mi? PKK’yı bertaraf edecek yol haritası ne? PKK/YPG neyin provasını yapıyor?” sorularına yanıt arandı.

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