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MEMLEKET MESELESİ- Köyler PKK işgalinden nasıl kurtulacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.04.2024 01:12
Güncelleme:24.04.2024 01:13
A Haber’de 23 Nisan 2024 Salı günü yayınlanan Memleket Meselesi’nde; “Trilyon dolarlık "silah savaşı" nereye gidiyor? Hangi coğrafya nasıl kan denizi oldu? O iskelet parçaları Korhan Berzeg’e mi ait? Köyler PKK işgalinden nasıl kurtulacak? Büyük operasyon için eller tetikte mi? PKK’yı bertaraf edecek yol haritası ne? PKK/YPG neyin provasını yapıyor?” sorularına yanıt arandı.
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