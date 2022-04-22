22 Nisan 2022, Cuma
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Memleket Meselesi - Kılıçdaroğlu'nun fatura provokasyonu
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 21 Nisan 2022 tarihli yayınında; Planlı saldırı dalgası nasıl başladı? Terör lobisi tekrar faaliyete mi geçti? Pençe- Kilit Kandil provası mı? 6'lı masa ittifakı 2023'ü görebilir mi? Kılıçdaroğlu'nun fatura provokasyonu sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.