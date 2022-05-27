27 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Memleket Meselesi Videoları Memleket Meselesi | Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftira kampanyası 2023 hesabı mı?

Memleket Meselesi | Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftira kampanyası 2023 hesabı mı?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.05.2022 01:02
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) dış politikada kime, ne vadediyor?", "Bürokrasi üzerinden kaos planı mı yapılyor?", "Devlet işlevsiz hale mi getirilmek isteniyor?", "İftira kampanyası 2023 hesabı mı?" soruları masaya yatırıldı. AK Parti Milletvekili Halis Dalkılıç, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ve Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç siyaset gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundular. İşte 27 Mayıs 2022 tarihli programın tamamı…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Memleket Meselesi | Kılıçdaroğlu ve 2023 planı
Memleket Meselesi | Kılıçdaroğlu ve 2023 planı
Memleket Meselesi | Kılıçdaroğlu’ndan Başkan Erdoğan’a iftira girişimi
Memleket Meselesi | Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Erdoğan'a iftira girişimi
Memleket Meselesi | Atatürk’ün ismi neden ve nasıl istismar ediliyor?
Memleket Meselesi | Atatürk’ün ismi neden ve nasıl istismar ediliyor?
Memleket Meselesi | Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi projesi
Memleket Meselesi | Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi projesi
Memleket Meselesi | Türkiye’nin sığınmacı meselesi
Memleket Meselesi | Türkiye'nin sığınmacı meselesi
Memleket Meselesi | Türkiye’nin göç ve göçmen meselesi
Memleket Meselesi | Türkiye’nin göç ve göçmen meselesi
Memleket Meselesi | Türkiye’nin Suriye politikası ne olacak?
Memleket Meselesi | Türkiye’nin Suriye politikası ne olacak?
Memleket Meselesi - Soros Türkiye özelinde neyi amaçlıyor?
Memleket Meselesi - Soros Türkiye özelinde neyi amaçlıyor?
Memleket Meselesi - Gezi kararı sonrası ne olur?
Memleket Meselesi - Gezi kararı sonrası ne olur?
Memleket Meselesi - Kılıçdaroğlu’nun fatura provokasyonu
Memleket Meselesi - Kılıçdaroğlu'nun fatura provokasyonu
Memleket Meselesi - 3.ittifak kimin lehine?
Memleket Meselesi - 3.ittifak kimin lehine?
Memleket Meselesi | Rusların Moskova kruvazörü “Neptün” ile mi vuruldu?
Memleket Meselesi | Rusların Moskova kruvazörü “Neptün” ile mi vuruldu?
Daha Fazla Video Göster