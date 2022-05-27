Memleket Meselesi | Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftira kampanyası 2023 hesabı mı?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) dış politikada kime, ne vadediyor?", "Bürokrasi üzerinden kaos planı mı yapılyor?", "Devlet işlevsiz hale mi getirilmek isteniyor?", "İftira kampanyası 2023 hesabı mı?" soruları masaya yatırıldı. AK Parti Milletvekili Halis Dalkılıç, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ve Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç siyaset gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundular. İşte 27 Mayıs 2022 tarihli programın tamamı…

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