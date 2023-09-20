20 Eylül 2023, Çarşamba
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Memleket Meselesi – Kafkasya’da “Büyük savaş” riski var mı?
A Haber’de 19 Eylül 2023 Cuma akşamı ekranlara gelen Memleket Meselesi programında, “Tansiyonun yükseldiği cephe hattında neler yaşanıyor? Azerbaycan antiterör harekatının şifreleri neler? Kafkasya’da “Büyük savaş” riski var mı? Azerbaycan’ın başlattığı operasyonun asıl hedefi ne? 3'üncü Karabağ Savaşı mı?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…