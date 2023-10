Memleket Meselesi - İsrail-Gazze hattında bu gece ne olacak?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 07 Ekim 2023 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “İsrail-Gazze hattında bu gece ne olacak? Orda Doğu’da “Büyük savaş” mı başlıyor? Mossad’dan güvenlik zaafiyeti mi? Gazze’de an be an neler yaşanıyor? İsrail’den kara harekatı hazırlığı mı?” sorularına yanıt arandı.