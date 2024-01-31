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Memleket Meselesi- Gizli hedef: Sınırları yeniden çizmek mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 00:27
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 30 Ocak 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “ABD bu gece İran’ı vuracak mı? ABD’nin nasıl bir saldırı planı var? Son 51 yılın en büyük savaşı mı olacak? ABD’den “Büyük Savaş”ın sinyali mi? ABD’nin “Gizli Saldırı Planı” ne? İran’a büyük saldırı mı olacak? Tehditlerin havada uçuyor: Savaşa mı başlayacak? Asıl plan bölgeyi 51 yıl geriye götürmek mi? ABD üssüne saldırı nasıl oldu? Gizli hedef: Sınırları yeniden çizmek mi? Ortadoğu’da gerilim savaşa dönüşür mü? Envanterde toplam kaç savaş uçağı olacak?” sorularına yanıt arandı.
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Gizli hedef: Sınırları yeniden çizmek mi?
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