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Memleket Meselesi - Gezi kararı sonrası ne olur?

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Giriş: 27.04.2022 01:05
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 26 Nisan 2022 tarihli yayınında; Bombalı saldırı için neden TÜGVA seçildi? Gezi kararı sonrası ne olur? Kuşatma planı nasıl bozuldu? Yabancı medya nasıl devreye giriyor? Karanlık senaryo nasıl bozuldu? sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.
Memleket Meselesi - Gezi kararı sonrası ne olur?
Memleket Meselesi - Gezi kararı sonrası ne olur?
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