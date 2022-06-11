11 Haziran 2022, Cumartesi
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Memleket Meselesi | Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasında yüksek gerilim!
A Haber’de Merve Türkay’ın sunumuyla ekranlara gelen Memleket Meselesi’ne bu hafta; Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör, Hukukçu Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, Gazeteci-Yazar İsmet Özçelik, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı konuk olarak katıldı ve konuklar gündemde yer alan önemli meselelere dair görüşlerini ortaya koydular. Programda; Yunanistan ile Ege’de yaşanan gerilim, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi yolunda 6’lı ittifakın pozisyonu ile HDP ve terör örgütü PKK’nın masaya etkisi yorumlandı. 10 Haziran 2022 tarihli Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…