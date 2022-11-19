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Memleket Meselesi | CHP’de Aslı Baykal depremi - 18.11.2022
A Haber’de 18 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP’de Aslı Baykal depremi, Beyoğlu’ndaki terör saldırısı ve şifreleri, kuruluşundan günümüze terör örgütü PKK’nın kalleş saldırıları ele alındı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.