18 Mayıs 2022, Çarşamba
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Memleket Meselesi | Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi projesinin faydaları neler?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında, Hükümetin Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi projesine muhalefet neden itiraz ediyor? Türkiye’nin sığınmacı politikası ne? Nasıl dönüşleri sağlanacak? sorularına yanıt arandı. İşte 17 Mayıs 2022 tarihli programın tamamı…