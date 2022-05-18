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Memleket Meselesi | Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi projesinin faydaları neler?

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Giriş: 18.05.2022 01:41
Güncelleme:18.05.2022 01:44
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında, Hükümetin Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi projesine muhalefet neden itiraz ediyor? Türkiye’nin sığınmacı politikası ne? Nasıl dönüşleri sağlanacak? sorularına yanıt arandı. İşte 17 Mayıs 2022 tarihli programın tamamı…
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Memleket Meselesi | Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi projesi
Memleket Meselesi | Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi projesi
Memleket Meselesi | Türkiye’nin sığınmacı meselesi
Memleket Meselesi | Türkiye'nin sığınmacı meselesi
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