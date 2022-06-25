Memleket Meselesi - Asgari ücrete yüzde 40 zam olur mu?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında Dolar ve altında düşüşün nedeni ne? Asgari ücrete yüzde 40 zam olur mu? Orman yangınları çıkaranlara idam cezası gelecek mi? Kılıçdaroğlu'na siyasi darbe mi? soruları masaya yatırıldı. İşte 24 Haziran 2022 tarihli programın tamamı…