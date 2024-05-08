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İsrail’in Refah’ı işgal planı ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2024 01:32
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 7 Mayıs 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Sinan Ateş iddianamesinde neler var? Tel Aviv sokaklarında neler oluyor? ABD ve İsrail’de neler konuşuluyor? Kim nasıl pozisyon aldı? Refah’ta şu an ne yaşanıyor? İsrail’in Refah’ı işgal planı ne? İsrail Mısır savaşı mı başlayacak? Gazzeliler Sina Çölü’ne mi sürülecek? İsrail hangi ülkelere saldıracak? Putin dünyada ne mesaj verdi? Türkiye kaosun ortasında ne yapacak?” sorularına yanıt arandı.
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