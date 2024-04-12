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İran İsrail savaşı başlıyor mu?

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Giriş: 12.04.2024 01:21
Güncelleme:12.04.2024 01:21
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 11 Nisan 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda; “İran intikam yeminini tutar mı bozar mı? Tahran ve Tel Aviv’de masada hangi saldırı ve savunma hamleleri var? İran İsrail savaşı başlıyor mu? İran İsrail savaşacak mı yoksa yaşananlar kontrollü gerginlik mi? Tahran’da konuşulan İsrail senaryoları neler? İran balistik füzenin düğmesine basar mı? İran’ı bombalamaya mı hazırlanıyor? İsrail’in koalisyon saldırı mı hazırlıyor? İsrail’in katliamı yayma planı mı devrede? Kandil’e kara harekatı mı yapılacak? Türkiye bölgede nasıl yeni bir oyun kurdu? Tulgar KAAN’a hangi avantajları sağlayacak?” sorularına yanıt arandı.
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