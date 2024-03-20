Hatay ve Tekirdağ Büyükşehir belediye başkanları ne vadediyor?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 19 Mart 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Sandığa az kaldı, hangi ilde hangi aday kazanmaya daha yakın? İstanbul “Kurum” mu diyecek “İmamoğlu” mu? Gökhan Zan olayının gerçeği ne? Mehmet Öntürk Hatay’da ne vadediyor? Cüneyt Yüksel Tekirdağ’da ne vadediyor? Büyük harekatın ilk dalgası mı?” sorularına yanıt arandı.

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