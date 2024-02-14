A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 6 Şubat 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda “Erzincan’daki altın madeni sahasıdna toprak kayması nasıl oldu? Erdoğan’ın iki ülkedeki temazları hangi mesajları veriyor? Türkiye-Mısır deniz yetki anlaşması mı? Yeni ittifaklar Doğu Akdeniz’in geleceğine nasıl etki edecek? Erdoğan’ın Mısırı ziyareti Ortadoğu ve Akdeniz’i nasıl etkiler? Türkiye ve Mısır Refah için ne adım atacak? F-16’dan sonra F-35’ler Türkiye’ye gelir mi? Gazze katliamı, F-16’lar, Biden-Trump- Harris üçgeninde neler oluyor? Kamala Harris’i kimler başkanlığa hazırlıyor?” sorularına yanıt arandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN