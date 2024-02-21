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DEM başvuruyu neden son ana bıraktı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.02.2024 01:05
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 20 Şubat 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “DEM adayı 31 Mart’tan önce çekilir mi? DEM başvuruyu neden son ana bıraktı? Saat 16.55’e kadar pazarlık mı yapıldı? İstanbul yarışında kim önde, kim geride? 2019’dan 2024’e neler değişti? Esenyurt’ta CHP görünümlü DEM adayı mı? Fransız istihbaratı Türkiye’de ne yapacaktı? Gizli servislerin Türkiye planı ne? İsrail’in tampon bölge hedefi ne? İsrail Sina’yı işgal mi edecek? Nükleer savaş riski var mı?” sorularına yanıt arandı.
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DEM başvuruyu neden son ana bıraktı?
DEM başvuruyu neden son ana bıraktı?
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