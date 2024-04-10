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DEAŞ hangi stadyumlara saldırı planlıyor?

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Giriş: 10.04.2024 00:57
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 9 Nisan 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Şampiyonlar Ligi maçlarına saldırı mı olacak? DEAŞ hangi stadyumlara saldırı planlıyor? Biten DEAŞ’ı kim neden yeniden canlandırdı? İran’ın gizli saldırı planı ne? İsrail’e savaş ilan eden İran’da neler konuşuluyor? Tahran kulislerinde neler konuşuluyor? Ortadoğu’da kimler topun ağzında, kimler diken üstünde? Kaosun fitilini yeniden mi ateşlendi? İsrail’e ihracat kısıtlaması sonrası neler olacak?” sorularına yanıt arandı.
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