A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 28 Şubat 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Batı, Rusya ile savaşmak mı istiyor? Kimler Rusya ile savaşalım kimler savaşmayalım diyor? Son dönemde artan “Savaş açıklamaları”nın sebebi ne? NATO’nun İtalya’daki tatbikatı kime nasıl bir mesaj veriyor? Batıı’da nasıl bir kasırga olacak? Türkiye’nin Savunma Sanayiindeki adımları “komşu” gündeminde nasıl yer alıyor? Türk Savunma Sanayiindeki adımlar Atina’yı neden panikletti?” sorularına yanıt arandı.

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