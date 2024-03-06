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ABD PKK ile neyin görüşmesini yapıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2024 01:02
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 5 Mart 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Emeklilerle ilgili hangi adımlar atılacak? Seçim sonrası”büyük harekat” mı? PKK’yı “süpürme harekatı” mı başlıyor? PKK destekçisi Bafel Talabani ne amaçlıyor? ABD PKK ile neyin görüşmesini yapıyor? Terör yuvası Süleymaniye’de neler oluyor? Teröristan kurma planında kim kiminle? Yerli-Milli silahlarla ne mesaj veriliyor? Gıda fiyatlarıyla kim nasıl oynuyor? Ramazan ayı öncesi gıdada zam oyunu mu? Etiketler neden sürekli değişiyor?” sorularına yanıt arandı.
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