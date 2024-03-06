06 Mart 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ABD PKK ile neyin görüşmesini yapıyor?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 5 Mart 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Emeklilerle ilgili hangi adımlar atılacak? Seçim sonrası”büyük harekat” mı? PKK’yı “süpürme harekatı” mı başlıyor? PKK destekçisi Bafel Talabani ne amaçlıyor? ABD PKK ile neyin görüşmesini yapıyor? Terör yuvası Süleymaniye’de neler oluyor? Teröristan kurma planında kim kiminle? Yerli-Milli silahlarla ne mesaj veriliyor? Gıda fiyatlarıyla kim nasıl oynuyor? Ramazan ayı öncesi gıdada zam oyunu mu? Etiketler neden sürekli değişiyor?” sorularına yanıt arandı.