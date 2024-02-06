A Haber felaketin 1. yılında deprem bölgesinde!

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 6 Şubat 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Çağlayan Adliyesi’ndeki yaralıların sağlık durumu nasıl? Teröristler asliyeye nasıl geldi, aslında ne amaçlamışlardı? Terör saldırısının hedefi neydi? Hatay’da depremin izleri nasıl siliniyor? Deprem şehirleri nasıl ayağa kaldırılıyor? Depreme dayanıklı konutlar nasıl yapılıyor?” sorularına yanıt arandı.

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