Küresel ekonomi İran- İsrail savaşından nasıl etkilenir?

A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 15 Nisan Pazartesi günü yayınlanan bölümünde; İsrail “savaş kabinesi”nden ne karar çıktı? İsrail’in İran’a saldırısı bu gece mi? ABD medyası doğru mu söylüyor İsrail’in saldırısı bu gece mi olacak?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…

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