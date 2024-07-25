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Büyük savaşa hangi güçler dahil oluyor?

Büyük savaşa hangi güçler dahil oluyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.07.2024 01:01
A Haber’de 24 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; İsrail- Lübnan- Yemen yeni savaş mı? Büyük savaşa hangi güçler dahil oluyor? Yeni bir ağustos savaşı mı başlayacak? Büyük savaşa hangi güçler dahil oluyor? Hizbullah videosundaki detaylar neler? İsrail- Lübnan sınırında ne oluyor? Suriye’de kim oyunun içinde kim dışında? Suriye’ye ABD yığınağı neyin hazırlığı? Türkiye aslında kiminle mücadele ediyor?” sorularına yanıt arandı.
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