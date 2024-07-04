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Suriye’de aktörlerin “gizli ajandası” ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.07.2024 00:57
A Haber’de 3 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “Erdoğan- Putin ne konuştu? Türk- Rus zirvesi ABD’ye ne mesaj verdi? Türkiye ve Rusya’nın Suriye planı ne? Suriye’de aktörlerin “gizli ajandası” ne? Suriye’de hem Diyalog hem operasyon mu? Suriye’de olanlar haritaya nasıl yansır? Kayseri ve Suriye’de neyin provası yapıldı? Türkiye sınırında savaş mı isteniyor? Amaç Suriye’de İsrail’e terör yolu mu?” sorularına yanıt arandı.
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