02 Temmuz 2024, Salı
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MELİH ALTINOK İLE SEBEP SONUÇ | Suriye’de kimler düğmeye bastı?
A Haber’de 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “Önce Kayseri şimdi de Suriye'nin kuzeyi, provokasyon dalgasıyla amaçlanan ne? Suriye’de kimler düğmeye bastı? Sokakları kim neden karıştırmak istiyor? Afrin’deki hareketliliğin sebebi ne? Suriye’nin kuzeyinde ne var? Suriye’de hangi gizli servisler devrede? Provokasyon dalgasıyla amaçlanan ne?” sorularına yanıt arandı.