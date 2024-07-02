02 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

MELİH ALTINOK İLE SEBEP SONUÇ | Suriye’de kimler düğmeye bastı?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.07.2024 01:51
A Haber’de 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “Önce Kayseri şimdi de Suriye'nin kuzeyi, provokasyon dalgasıyla amaçlanan ne? Suriye’de kimler düğmeye bastı? Sokakları kim neden karıştırmak istiyor? Afrin’deki hareketliliğin sebebi ne? Suriye’nin kuzeyinde ne var? Suriye’de hangi gizli servisler devrede? Provokasyon dalgasıyla amaçlanan ne?” sorularına yanıt arandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Suriye’de kimler düğmeye bastı?
Suriye’de kimler düğmeye bastı?
İsrail Lübnan’a savaş açarsa ne olur?
İsrail Lübnan’a savaş açarsa ne olur?
Putin intikamı kimden alacak?
Putin intikamı kimden alacak?
4 ay içinde Dünya yanacak mı?
4 ay içinde Dünya yanacak mı?
Kabine’yi fesheden Netanyahu’nun planı ne?
Kabine’yi fesheden Netanyahu’nun planı ne?
Siyasette yeni bir denklem mi kuruluyor?
Siyasette yeni bir denklem mi kuruluyor?
Hangi ülkelerde iktidar değişecek?
Hangi ülkelerde iktidar değişecek?
FETÖ’DE post kavgasının sonunda ne olacak?
FETÖ’DE post kavgasının sonunda ne olacak?
FETÖ sonrası CIA’in korkunç planı ne?
FETÖ sonrası CIA'in korkunç planı ne?
İsrail hangi ülkeleri esir etti?
İsrail hangi ülkeleri esir etti?
İsrail soykırım faturasını nasıl ödeyecek?
İsrail soykırım faturasını nasıl ödeyecek?
Kaza sisi aslında kaza süsü mü?
Kaza sisi aslında kaza süsü mü?
Daha Fazla Video Göster