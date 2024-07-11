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Erdoğan NATO Zirvesi’nde ne mesaj verecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 00:41
A Haber’de 10 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “NATO kulislerinde neler konuşuluyor? NATO Liderler Zirvesi’nde ne oluyor? Olası NATO- Rusya savaşı: Kim ne yapacak? NATO Rusya’ya saldırıyoruz diyecek mi? Türkiye- NATO ilişkisi nasıl şekillenecek? Denge politikası nasıl sonuç verecek? Erdoğan NATO Zirvesi’nde ne mesaj verecek? Türkiye sınırında neyin provası yapılıyor? TÜİK enflasyonu nasıl hesaplıyor?” sorularına yanıt arandı.
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Erdoğan NATO Zirvesi’nde ne mesaj verecek?
Erdoğan NATO Zirvesi’nde ne mesaj verecek?
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