A Haber’de 10 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “NATO kulislerinde neler konuşuluyor? NATO Liderler Zirvesi’nde ne oluyor? Olası NATO- Rusya savaşı: Kim ne yapacak? NATO Rusya’ya saldırıyoruz diyecek mi? Türkiye- NATO ilişkisi nasıl şekillenecek? Denge politikası nasıl sonuç verecek? Erdoğan NATO Zirvesi’nde ne mesaj verecek? Türkiye sınırında neyin provası yapılıyor? TÜİK enflasyonu nasıl hesaplıyor?” sorularına yanıt arandı.

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