09 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Ankara-Şam uzlaşısını kim istemiyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.07.2024 01:10
A Haber’de 8 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Savaşların gölgesinde NATO Zirvesi, NATO Zirvesi'nde hangi kararlar alınacak? NATO savunma da mı, taarruzda mı? NATO 3. Dünya Savaşı'nı engeller mi? Erdoğan-Biden görüşmesi: Masada ne var?, NATO'nun yeni 'Rusya Planı' ne olacak?, NATO Zirvesi'nde neler konuşulacak?, NATO öncesi Rusya'dan Kiev'e bombardıman, NATO topyekün Rusya'ya mı saldıracak? Erdoğan-Esad görüşmesi ne zaman?, Esad Türkiye'ye mi geliyor?, Ankara-Şam uzlaşısını kim istemiyor?, ABD Ankara-Şam normalleşmesine ne diyor?, Ankara-Şam iş birliği PKK'yı bitirir mi?, Suriye ile yeni dönemin şifreleri, İran'da devrim içinde devrim mi oldu?, İran'ın yeni bölgesel politikası ne?, İran-Türkiye ilişkisi nasıl şekillenecek? ” sorularına yanıt arandı.
Ankara-Şam uzlaşısını kim istemiyor?
Ankara-Şam uzlaşısını kim istemiyor?
Suriye’de aktörlerin “gizli ajandası” ne?
Suriye’de aktörlerin “gizli ajandası” ne?
Suriye’de kimler düğmeye bastı?
Suriye’de kimler düğmeye bastı?
İsrail Lübnan’a savaş açarsa ne olur?
İsrail Lübnan’a savaş açarsa ne olur?
Putin intikamı kimden alacak?
Putin intikamı kimden alacak?
4 ay içinde Dünya yanacak mı?
4 ay içinde Dünya yanacak mı?
Kabine’yi fesheden Netanyahu’nun planı ne?
Kabine’yi fesheden Netanyahu’nun planı ne?
Siyasette yeni bir denklem mi kuruluyor?
Siyasette yeni bir denklem mi kuruluyor?
Hangi ülkelerde iktidar değişecek?
Hangi ülkelerde iktidar değişecek?
FETÖ’DE post kavgasının sonunda ne olacak?
FETÖ’DE post kavgasının sonunda ne olacak?
FETÖ sonrası CIA’in korkunç planı ne?
FETÖ sonrası CIA'in korkunç planı ne?
İsrail hangi ülkeleri esir etti?
İsrail hangi ülkeleri esir etti?
Daha Fazla Video Göster