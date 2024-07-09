09 Temmuz 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Ankara-Şam uzlaşısını kim istemiyor?
A Haber’de 8 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Savaşların gölgesinde NATO Zirvesi, NATO Zirvesi'nde hangi kararlar alınacak? NATO savunma da mı, taarruzda mı? NATO 3. Dünya Savaşı'nı engeller mi? Erdoğan-Biden görüşmesi: Masada ne var?, NATO'nun yeni 'Rusya Planı' ne olacak?, NATO Zirvesi'nde neler konuşulacak?, NATO öncesi Rusya'dan Kiev'e bombardıman, NATO topyekün Rusya'ya mı saldıracak? Erdoğan-Esad görüşmesi ne zaman?, Esad Türkiye'ye mi geliyor?, Ankara-Şam uzlaşısını kim istemiyor?, ABD Ankara-Şam normalleşmesine ne diyor?, Ankara-Şam iş birliği PKK'yı bitirir mi?, Suriye ile yeni dönemin şifreleri, İran'da devrim içinde devrim mi oldu?, İran'ın yeni bölgesel politikası ne?, İran-Türkiye ilişkisi nasıl şekillenecek? ” sorularına yanıt arandı.