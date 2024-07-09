A Haber’de 8 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Savaşların gölgesinde NATO Zirvesi, NATO Zirvesi'nde hangi kararlar alınacak? NATO savunma da mı, taarruzda mı? NATO 3. Dünya Savaşı'nı engeller mi? Erdoğan-Biden görüşmesi: Masada ne var?, NATO'nun yeni 'Rusya Planı' ne olacak?, NATO Zirvesi'nde neler konuşulacak?, NATO öncesi Rusya'dan Kiev'e bombardıman, NATO topyekün Rusya'ya mı saldıracak? Erdoğan-Esad görüşmesi ne zaman?, Esad Türkiye'ye mi geliyor?, Ankara-Şam uzlaşısını kim istemiyor?, ABD Ankara-Şam normalleşmesine ne diyor?, Ankara-Şam iş birliği PKK'yı bitirir mi?, Suriye ile yeni dönemin şifreleri, İran'da devrim içinde devrim mi oldu?, İran'ın yeni bölgesel politikası ne?, İran-Türkiye ilişkisi nasıl şekillenecek? ” sorularına yanıt arandı.